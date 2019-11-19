"Начал Порошенко": американский дипломат сделал громкое заявление по Донбассу

Уильям Тейлор / Фото Reuters

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал виновного в конфликте на Донбассе. По его словам, ответственность несет Российская Федерация.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, что якобы члены команды президента (Зеленского, - ред.) сочувствуют России или считают, что начал конфликт пятый президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном пресс-службой посольства США в Украине в Facebook.

При этом он указал, что всегда были те, кто хотели разделить Украину, в частности Россия. Кроме того, Тейлор заявил, что Москва распространяет дезинформацию.

"Успешное возвращение домой моряков и других политических узников; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, едва, обеспечения возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщения о грядущем саммите в нормандском формате и надеемся на дальнейший прогресс в достижении мира", - отметил американский дипломат.

Также он подчеркнул, что США поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

Напомним, что ранее бывший политтехнолог и поэт Андрей Орлов сказал, что часть востока Украины сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре".