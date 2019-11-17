Экс-политтехнолог сказал, кто сдал Донбасс

Донбасс сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре", утверждает Андрей Орлов (Орлуша) / УНИАН

Бывший политтехнолог и поэт - россиянин Андрей Орлов (пишет под псевдонимом Орлуша), сказал, что часть востока Украины сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре".

Орлуша в интервью Обозревателю пожелал президенту Владимиру Зеленскому окончательно избавиться от всего русского КГБшно-ФСБшного наследства в украинских спецслужбах.

По словам литератора, и сейчас на самых ответственных местах немало ФСБшники в СБУшной шкуре.

"Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре…", - утверждает экс-политтехнолог.

Орлов подчеркнул, что сотрудники украинской спецслужбы не выполнили свою работу и пропустили всех. "…сначала - провокаторов, потом людей с оружием, а потом и регулярную армию "шахтеров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", - отметил собеседник.

Ранее экс-руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин говорил, что российский президент Владимир Путин пошел на агрессию в отношении Украины по одной причине - Киев вдруг отвернулся от России.