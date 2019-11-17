Экс-политтехнолог сказал, кто сдал Донбасс

Сотрудники СБУ не выполнили свою работу, полагает Орлуша.
Бывший политтехнолог и поэт - россиянин Андрей Орлов (пишет под псевдонимом Орлуша), сказал, что часть востока Украины сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре".
Орлуша в интервью Обозревателю пожелал президенту Владимиру Зеленскому окончательно избавиться от всего русского КГБшно-ФСБшного наследства в украинских спецслужбах.
По словам литератора, и сейчас на самых ответственных местах немало ФСБшники в СБУшной шкуре.
"Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре…", - утверждает экс-политтехнолог.
Орлов подчеркнул, что сотрудники украинской спецслужбы не выполнили свою работу и пропустили всех. "…сначала - провокаторов, потом людей с оружием, а потом и регулярную армию "шахтеров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", - отметил собеседник.
Ранее экс-руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин говорил, что российский президент Владимир Путин пошел на агрессию в отношении Украины по одной причине - Киев вдруг отвернулся от России.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.