Экс-посол США Тейлор рассказал, устали ли Штаты от Украины

Уильям Тейлор / Фото Reuters

Бывший временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор, который на днях передал свои полномочия Кристине Квин, высказал свое мнение относительно того, есть ли в США так называемая усталость от Украины.

Тейлор отметил, что в Штатах возобновился интерес к Украине.

"Это и хорошо, и плохо. Украина - в первых строках новостей, Украина – приоритетная тема в Конгрессе. И американский народ и его избранники в Конгрессе гораздо больше знают об Украине сегодня, чем три-четыре месяца назад. И это очень хорошо", - сказал дипломат в интервью ТСН.

По его словам, Конгресс США (и республиканцы, и демократы) хочет видеть Украину успешной. Также Тейлор убежден, что у Украины "все получится".

Читайте также"Настроен оптимистично": Тейлор попрощался с украинцами"Большинство партий хотят, чтобы Украина была сильной европейской страной. Большинство партий хотят, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, НАТО, преодолела коррупцию. И победила россиян, убрала россиян из Донбасса. И так по всем направлениям. За некоторыми исключениями. Политика Украины, которая является отражением выборов, демонстрирует, что Украина хочет того же, чего хотят Соединенные Штаты. Успешная Украина - это то, что мы хотим поддерживать", - объяснил свое убеждение дипломат.

Напомним, экс-посол США Уильям Тейлор также рассказал об оружии, которое Украина получит в 2020 году. По его словам, Киев получит противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование.