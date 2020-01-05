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Экс-посол США Тейлор рассказал, устали ли Штаты от Украины

5 января 2020, 09:08

США хотят поддержать успешную Украину, отметил Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор
Уильям Тейлор / Фото Reuters

Бывший временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор, который на днях передал свои полномочия Кристине Квин,  высказал свое мнение относительно того, есть ли в США так называемая усталость от Украины.

Тейлор отметил, что в Штатах возобновился интерес к Украине.

"Это и хорошо, и плохо. Украина - в первых строках новостей, Украина – приоритетная тема в Конгрессе. И американский народ и его избранники в Конгрессе гораздо больше знают об Украине сегодня, чем три-четыре месяца назад. И это очень хорошо", - сказал дипломат в интервью ТСН.

По его словам, Конгресс США (и республиканцы, и демократы) хочет видеть Украину успешной. Также Тейлор убежден, что у Украины "все получится".

Читайте также"Настроен оптимистично": Тейлор попрощался с украинцами"Большинство партий хотят, чтобы Украина была сильной европейской страной. Большинство партий хотят, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, НАТО, преодолела коррупцию. И победила россиян, убрала россиян из Донбасса. И так по всем направлениям. За некоторыми исключениями. Политика Украины, которая является отражением выборов, демонстрирует, что Украина хочет того же, чего хотят Соединенные Штаты. Успешная Украина - это то, что мы хотим поддерживать", - объяснил свое убеждение дипломат.

Напомним, экс-посол США Уильям Тейлор также рассказал об оружии, которое Украина получит в 2020 году.  По его словам, Киев получит противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование. 

Донбасс Россия США Конгресс США Уильям Тейлор новости Украины и мира
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