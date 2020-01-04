"Защищаться от россиян": Вашингтон пообещал Киеву новую партию вооружения

Украина получит от США противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование.
США поставят Украине системы вооружения в рамках достигнутых ранее договоренностей, заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
По его словам, между Киевом и Вашингтоном продолжаются обсуждения того, какое именно оружие необходимо Украине.
"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются ", - заявил Тейлор в интервью ТСН.
По его словам, Конгресс США дал добро выделению Украине конкретных системам вооружения.
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"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационная оборудования. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - добавил американский дипломат.
Напомним, 8 декабря министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.