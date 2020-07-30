"Атака ботов": Верещук пожаловалась на происки "доброжелателей"

Ирина Верещук утверждает, что на ее страницу в Instagram десятки тысяч ботов подписались из-за "доброжелателей" / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, кандидат в мэры Киева Ирины Верещук подтвердила, что на протяжении последних дней на ее страницу в Instagram подписались десятки тысяч ботов.

Нардеп на своей странице в Facebook утверждает, что не покупала ботов для Instagram.

По словам политика, подписка десятков тысяч ботов на ее страницу в соцсети является результатом работы "доброжелателей".

"...Сегодня (29 июля – Ред.) некоторые СМИ сообщили, что якобы я купила много тысяч ботов на свой Инста-аккаунт. Действительно, в последние дни на мой Инста-аккаунт подписались десятки тысяч ботов. Но я ничего не покупала. Это работают некоторые "доброжелатели", наверняка, с целью заявить, что я покупаю ботов", – отметила Верещук.

Народная избранница добавила, что ее помощники уже несколько дней пытаются решить проблему – избавиться от ботов, в частности, контактируют с администрацией Instagram, однако пока проблема не решена.Читайте такжеКак Верещук оказалась наименьшим злом для Зеленского

/ facebook.com/vereschuk.iryna

Ранее бывший народный депутат Владимир Парасюк выдвинул ряд обвинений в сторону Ирины Верещук, в частности, обвинил нардепа в связях с кумом президента России Владимира Путина – политиком Виктором Медведчуком. Верещук назвала обвинения "рагульским бредом".