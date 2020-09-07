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У Кравчука объяснили, зачем Россия сорвала перемирие на Донбассе

7 сентября 2020, 21:30

Украина напомнила миру, что Москва – сторона вооруженного конфликта на Донбассе.

Война на Донбассе
Россия будет нести ответственность за нарушение перемирия на Донбассе - Гармаш / УНИАН

Россия спровоцировала срыв режима прекращения огня на Донбассе с целью повышения ставок перед проведением очередного этапа переговоров в рамках Нормандского формата. Украина продолжает напоминать РФ, что россияне, которые продолжают нагнетать ситуацию, являются стороной конфликта, а не сторонним наблюдателем.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, обращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на фоне срыва процесса перемирия к главе МИД России Сергею Лаврову – правильный ход, так как РФ является стороной конфликта и должна нести ответственность за проблемы в вопросах выполнения договоренностей.

"Мы лишний раз напомнили и России, и всему цивилизованному миру, кто является стороной конфликта, и кто будет нести ответственность в случае срыва перемирия, потому что Россия делает вид, что она не сторона конфликта, просто наблюдатель. Мы подтвердили свою позицию", - отмечает Гармаш.Читайте такжеТри главных шага: эксперты назвали сценарий возвращения Донбасса

Как утверждает делегат Украины в переговорном процессе, нарушение режима тишины в зоне вооруженного конфликта на Донбассе стало ожидаемым явлением. Россия очень часто идет на подобные меры перед какими-либо масштабными международными переговорами. На этот раз россияне пытаются повысить ставки перед будущими переговорами в рамках Нормандского формата.

"Мы знаем, что на Западе очень эмоционально воспринято отравление Навального, поэтому для России это тоже возможность отвлечь внимание. И, как обычно, Россия создает проблему, чтобы на переговорах ее якобы решить, а от нас получить еще что-то", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Война на Донбассе

новости Украины новости России новости Донбасса Сергей Гармаш
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