"Каникулы дома": Вера Брежнева вернулась в Украину и показала свой дом

Вера Брежнева радуется своему возвращению.

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Вера Брежнева в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

Вера Брежнева приехала на каникулы в Киев

Певица показала новогодний декор своего дома

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 все же поддержала Украину, приехала в Киев из-за границы.

На своей странице в Instagram Брежнева сообщила новость подписчикам и показала свой дом с новогодним декором.

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"Дома. Каникулы дома", - отметила Вера.

Также Брежнева поделилась сообщением от мобильного оператора, которое она получила, когда пересекла границу.

Новогодняя елка Веры Брежневой / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

"Обожаю получать эти сообщения", – написала артистка.

Мобильный оператор приветствует Веру Брежневу / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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