"Обскакала Киркорова": СМИ назвали стоимость выступления Светланы Лободы

Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Стоимость выступления украинской певицы Светланы Лободы на корпоративе или личном празднике подскочила.

Еще недавно выступление артистки стоило 75 тысяч евро, а теперь обойдется в 100 тысяч евро, пишет Peopletalk со ссылкой на данные источников.

По сведениям издания, корпоратив Лободы стоит дороже, чем частный концерт ее российского коллеги Филиппа Киркорова.

"…у Филиппа Киркорова… частный концерт стоит от 70 тысяч евро…", — отмечается в материале.

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.