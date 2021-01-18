Украинские певицы попали в скандал из-за концерта перед Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

На приеме президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

По случаю "старого Нового года" в субботу Лукашенко устроил праздник, и на нем неожиданно засветились украинские певицы, пишет организация Belarusian Solidarity Foundation в Facebook.

Они выступали на сцене во Дворце независимости вместе со Стасом Михайловым, Валерием Сюткиным, Зарой и экс-солистом беларусского ансамбля "Песняры" Валерием Скорожонком.

"На староновогоднем приеме Александра Лукашенко выступили украинские певицы Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", - пишут представители организации в соцсети.Читайте такжеЛукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси

Ирина Билык и Элина Иващенко / facebook.com/bcsfbel

Как сообщается, субботний вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время новогоднего приема президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.