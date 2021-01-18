Украинские певицы попали в скандал из-за концерта перед Лукашенко

В соцсетях обсуждают поездку украинских певиц в Беларусь ради выступления перед главой Беларуси Александром Лукашенко.
На приеме президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.
По случаю "старого Нового года" в субботу Лукашенко устроил праздник, и на нем неожиданно засветились украинские певицы, пишет организация Belarusian Solidarity Foundation в Facebook.
Они выступали на сцене во Дворце независимости вместе со Стасом Михайловым, Валерием Сюткиным, Зарой и экс-солистом беларусского ансамбля "Песняры" Валерием Скорожонком.
"На староновогоднем приеме Александра Лукашенко выступили украинские певицы Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", - пишут представители организации в соцсети.Читайте такжеЛукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси
Как сообщается, субботний вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Во время новогоднего приема президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.
- В августе в Беларуси начались протесты из-за выборов президента, которые жестоко подавлялись силовиками.
- Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.