Российский блогер показал ужасающее состояние оккупированного Чернухино

Российский блогер Борис Рожин опубликовал фото населенного пункта Чернухино Луганской области, который был оккупирован в 2015 году.

В блоге автор показал, как выглядит якобы освобожденный от украинцев поселок.

По контроль боевиков Чернухино попало в феврале 2015 года и с тех пор о нем ничего не было слышно. На протяжении четырех лет поселок находится под контролем боевиков ЛНР. Административные здания в поселке и железная дорога находятся в крайне запущенном состоянии и восстанавливать их, судя по внешнему виду, никто не планирует.

"Окрестности станции до сих пор полностью не разминированы — можно найти различные мины, неразорвавшиеся снаряды, осколки 122-мм и 152-мм снярядов, кучи стрелянных гильз и даже армейскую консервы с формой, хотя все более-менее ценное оттуда еще в 2015-2016 году вынесли", - рассказывает Рожин.

Фотографии Чернухино, опубликованные блогером, ужасают. На станции стоят пустые, поржавевшие вагоны, а на рельсах лежат поваленные столбы и перебитые провода. Внутри зданий все обветшало, пол устлан обломками и мусором, среди которого можно обнаружить неразорвавшиеся снаряды и поржавевшие гильзы. Боевики очистили только несколько путей для поездов, которые доставляют продукты.

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