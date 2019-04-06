В Киеве жилые дома отключили от отопления

В Киеве отключили отопление

С субботы, 6 апреля, в Киеве начался процесс отключения объектов инфраструктуры от отопления.

Как рассказали в КГГА, это решение связано с теплой погодой, которая установилась в городе в последнее время.

"Решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться", — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что, детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы будут отключаться постепенно по индивидуальным заявкам.

Напомним, ранее сообщалось, что отопление отключат, когда температура воздуха будет более 8 градусов за сутки.