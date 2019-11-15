"Вас беспокоит Джокер": Рябошапка показал сообщение от пранкера

Руслан Рябошапка / УНИАН

Пранкер Джокер, который от имени генерального прокурора Украины переписывался с рядом народных депутатов, связывался и с Русланом Рябошапкой.

Как рассказал Рябошапка в интервью Настоящему времени, он не знает, кто скрывается под именем Джокер.

"Да сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", - отметил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что не отвечал Джокеру и показал сообщение пранкера у себя в телефоне.

"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извинится, что использовали Ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся это было не зря", - сказано в сообщении, которое Джокер прислал Рябошапке.

/ currenttime.tv

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, как в Слуге народа проверяли его телефон после скандала с пранкерами.