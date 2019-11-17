Без света и тепла: город Новый Раздол на грани катастрофы

Новый раздол накануне зимы остается без тепла и даже света / kiyany.obozrevatel.com

В городе Новый Раздол Львовской области отопительный сезон в этом году так и не стартовал, и накануне зимы ситуация остается катастрофической. В ряде районов города, помимо тепла, нет и электричества, а также под угрозой оказалось и водоснабжение.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", - сообщается на официальной странице Нафтогаза в Facebook.

Уточняется, что причиной критической ситуации со светом и теплом в городе стали действия предыдущего управляющего теплоснабжающей организации. В Минувшем году по его вине произошла серьезная авария, а в нынешнем – отопление и вовсе запустить нет возможности. В НАК пояснили, что перебои в работе ТЭЦ связаны с тем, что часть работников уволились из-за длительной задержки зарплаты.

Читайте такжеКабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую воду"Люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М течение пяти месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой НАК.

Представители Нафтогаза пригласили уволившихся сотрудников 18 ноября на встречу. Люям намерены предложить работу и начинать запуск ТЭЦ к отопительному сезону.

Как известно, 13 ноября во Львовскую область из-за ситуации в Новом раздоле приезжали премьер-министр Алексей Гончарук и министр ЖКХ Алена Бабак. Глава правительства пообещал выплатить сотрудникам задолженность по зарплате.

Напомним, в Киеве жители одной из многоэтажек перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы возле выезда на Кольцевую дорогу. Люди таким образом пытались привлечь внимание властей и общественности к отсутствию отопления в их квартирах.