Как не платить за отопление в квартире в Украине по закону: схема / otoplenie-gid.ru

Отопление в Киеве 2019, Днепре, Харькове и других городах Украины уже включили. Но не во всех квартирах после этого стало тепло.

Журналисты выяснили, как не платить за отопление в квартире (Украина), если термометр недотягивает до нужных показателей.

Главред уже писал о том, какие должны быть нормы температуры в жилых и коммунальных помещениях в Украине 2019. В частности, в жилой комнате температура должна быть выше +18 градусов. Каждый градус "недобора" – повод для уменьшения цены в платежке ЖЕКу.

При температуре ниже +12 градусов в квартире – платить за отопление вообще необязательно.

Как по закону не платить за отопление в холодной квартире: кратко / Скрин свидео ТСН

Для этого на дом вызывают комиссию, чтобы те зафиксировали "ледниковый период" в жилище. Как отмечалось ранее, клиент приглашает представителя исполнительной организации для составления акта (пишется в произвольной форме). На то, чтобы явиться на вызов, у представителя есть не более двух рабочих дней. Подробнее читайте в нашем материале Когда включат отопление украинцам в 2019 году.

Но есть и ряд неприятных подводных камней. О них – в сюжете ТСН: