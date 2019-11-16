В Киеве замерзшие без отопления жители перекрыли дорогу

Отчаяние вынудило киевлян перекрыть столичную автомагистраль / Фото: Facebook/Киев оперативный

В Киеве жители одной из многоэтажек перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы возле выезда на Кольцевую дорогу.

Как с места события сообщает в Facebook Кев Оперативный, люди таким образом пытались привлечь внимание властей и общественности к отсутствию отопления в их квартирах.

Из-за акции протеста в выходной день на дороге образовались пробки, автомобили объезжают участок другим путем.

"Люди вышли на митинг из-за того, что дом нe подключают к отоплeнию, так как бухгалтeр украла 2 млн грн. То есть, деньги, которые жители дома платили за прошлый сeзон отоплeния", – написала в комментарии в Facebook журналист Укринформ Яна Лемешенко.

Люди не скрывали, что цель митинга - обратить внимание мэрии и правоохранителей на ситуацию, когда люди замерзают в своих квартирах.

На место инцидента прибыла полиция и начала разбирательство.

Как известно, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. В КГГА уверяют, что на 31 октября в городе 90% жилых домов имеют теплые батареи.

Как ранее сообщалось, в Киеве неподалеку от Ботанического сада на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого случайные прохожие сфотографировали мужчину, который выгуливал на поводке маленького леопарда.

Напомним, в Киевской области силовики Украины, США и Грузии в ходе масштабной спецоперации задержали одного из ключевых руководителей террористической организации Исламское государство Аль Бара Шишани.