Под Киевом ЦРУ задержала одного из лидеров ИГИЛ Аль Бара Шишани

Задержан один из лидеров ИГИЛ Аль Бара Шишани / Фото: пресс-центр СБУ

В Киевской области силовики Украины, США и Грузии в ходе масштабной спецоперации задержали одного из ключевых руководителей террористической организации Исламское государство Аль Бара Шишани.

"По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани занимал должность амира джамаата Ахадун Ахат в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани. В 2016 году, после ликвидации последнего, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, террорист по поддельному паспорту прибыл в Украину летом 2018 года и, благодаря поддельным документам, смог легально проживать на территории страны. Удаленно он продолжал координировать деятельность специальных ячеек ИГИЛ.

/ Фото: пресс-центр СБУ

Задержали Шишани около частного дома, в котором он временно проживал. Его личность уже подтвердили с помощью портретной экспертизы. В данный момент терорист находится под экстрадиционным арестом и выясняется его причастность к преступлениям на территории Украины.

Напомним, группа боевиков Исламского государства 30 октября подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит спецназом США на северо-западе Сирии.

Как ранее сообщалось, 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади, добавив, что главарь террористов "умер как собака".

Ранее Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ.