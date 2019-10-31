Исламское государство подтвердило, что Багдади умер, и назначило нового лидера

Абу Бакр аль-Багдади был убит во время спецоперации США / Reuters

Группа боевиков Исламского государства 30 октября подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит спецназом США на северо-западе Сирии.

Боевики молчали пять дней, и в это время избрали нового лидера, сообщило Reuters со ссылкой на информационное агентство группы Amaq.

По информации агентства, своим преемником Бадади назначил боевика по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади, добавив, что главарь террористов "умер как собака".

Ранее Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ.