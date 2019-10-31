Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ

Абу Бакр аль-Багдади / Reuters

Сотрудники Минобороны США (Пентагон) опубликовало видеоролик, записанный по время спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ (Исламского государства) Абу Бакра аль-Багдади.

В записи видно, как к сооружению с высокими стенами, размещенного на северо-западе Сирии, группа американских военных приближается пешком. Затем в видео показано, как ракеты разносят здание.

Кроме того, во время операции были уничтожены истребители, мешавшие военным США полномасштабно десантироваться в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади, добавив, что главарь террористов "умер как собака".