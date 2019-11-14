Облили и подожгли: в Киеве напали на сеть продуктовых магазинов

Пожар в Киеве / Информатор

В Киеве в ночь на четверг, 14 ноября, произошел акт вандализм. Так, трое неизвестных сожгли магазин фермерских продуктов на улице Амвросия Бучмы.

По данным издания Информатор, инцидент произошел около 2:50. Вандалы облили дверь и окна магазина горючей смесью и подожгли. Пламя охватило фасад магазин, также был риск возгорания квартир, расположенных этажом выше. На месте происшествия работали правоохранители и спасатели.

Виновники ЧП скрылись с места инцидента до приезда полиции. В результате пожара сгорела вывеска и витрина магазина, а также закоптило балконы нескольких квартир.

Кроме того, сообщается, что группа мужчин в разных районах Киева устроила пожары в магазинах этой же сети.

Напомним, что ранее в столице Украины у метро Политехнический институт злоумышленники расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini.