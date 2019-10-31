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В центре Киева горит жилой дом, жителей срочно эвакуируют

31 октября 2019, 23:21

Масштабный пожар распространился на крыше дома.

  • Пожар в центре Киева facebook.com/DSNSKyiv
  • Пожар в центре Киева facebook.com/DSNSKyiv
  • Пожар в центре Киева facebook.com/DSNSKyiv

Поздним вечером в четверг, 31 октября в Киеве в Шевченковском районе возник пожар – загорелся жилой дом.

Возгорание произошло на крыше 6-этажки на улице Пирогова, 2, сообщили в ГСЧС.

Информация о пожаре спасателям поступила в 21:12, на место прибыли 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей ГСЧС.

На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания достигала уже близко 100 кв. м.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома, уже выведено близко 40 человек, ликвидация пожара продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

Причина возгорания пока что неизвестна.

Ранее в кафе Киева произошел взрыв и пожар.

Киев пожар ГСЧС жилой дом
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