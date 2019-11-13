"Москали, кацапы, вата": у метро в Киеве расстреляли обувной магазин - видео

В Киеве расстреляли обувной магазин / ГордКиев

В ночь на среду, 13 ноября, в столице Украины у метро Политехнический институт злоумышленники расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini, который находится по адресу - проспект Победы, 19.

По информации, в результате обстрела повреждены стекла витрины.

При этом у входа в магазин красной краской на асфальте оставили надпись: "Москалі". В настоящее время подробности уточняются, передает ГородКиев.

Под прицелом злоумышленников оказался мпагазин Карло Пазолиним / ГородКиев

По информации издания Вести, аналогичные надписи, а также подписи "Кацапи" и "Вата" также появились на асфальте перед входом, а также на витрине кофейни, расположенной в другом районе центральной части города - недалеко от Верховной Рады.

В Киеве также обрисовали стены кофейни / Вести

Читайте такжеБеспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – раненНапомним, ранее сообщалось, неизвестные обстреляли тыльные стены здания, а также окна второго и третьего этажей. Преступники целились в кабинеты судей, сообщила Судебно-юридическая газета. В суде инцидент связали с профессиональной деятельностью своих работников.

У входа в магазина написали "москали" / ГородКиев

Также ранее в Сумах спор между водителем такси и пассажиром закончился стрельбой. Причиной инцидента стали три гривны.

Отмечается, что перепалка со стрельбой произошла на улице Гетьмана. Так, водитель такси назвал пассажиру сумму, которая превышала лишь на три гривны превышала озвученную ранее диспетчером. Из-за этого мужчина очень сильно возмутился, после чего достал пистолет и начала стрелять.