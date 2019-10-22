Три гривны: в Сумах неадекватный пассажир расстрелял водителя такси

Рука с пистолетом / SKELET-info

В Сумах спор между водителем такси и пассажиром закончилась стрельбой. Причиной инцидента стали три гривны.

Отмечается, что перепалка со стрельбой произошла на улице Гетьмана. Так, водитель такси назвал пассажиру сумму, которая превышала лишь на три гривны превышала озвученную ранее диспетчером. Из-за этого мужчина очень сильно возмутился, после чего достал пистолет и начала стрелять.

По данным Магнолия.ТВ, после инцидента подозреваемый попытался скрыться с места происшествия. Кроме того, он выбросил предмет, "похожий на оружие", но его все равно задержали. При этом водителя такси госпитализировали с травмами лица, шеи и груди.

На данный момент стрелок арестован на два месяца. За такую выходку ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее в Княжичах Броварского района Киевской области произошло ДТП со стрельбой. Группа неизвестных открыла огонь по водителю легковушки.