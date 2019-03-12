В Киеве обстреляли Голосеевский райсуд

Рано утром 12 марта было совершено нападение на Голосеевский райсуд Киева.

Неизвестные обстреляли тыльные стены здания, а также окна второго и третьего этажей. Преступники целились в кабинеты судей, пишет Судебно-юридическая газета.

В суде инцидент уже связали с профессиональной деятельностью своих работников.

На данный момент на месте происшествия работают эксперты и правоохранители.

Ранее в Днепре развлекались стрельбой по людям с балкона жилого дома, были раненые. Правоохранители подозревают в совершении преступления двух мужчин.

Напомним, в Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову. Происшествие случилось на улице Шолом-Алейхема.