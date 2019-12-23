На корпоративе в Нацбанке танцевали "стриптизерши": Дубинский показал видео

Нацбанк, стриптизерши / скриншот из видео

На новогоднем корпоративе для сотрудников Национального банка Украины организаторы пригласили профессиональных танцовщиц - чтобы те исполнили танцы заметной степени откровенности.

Соответствующий видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - написал народный избранник.

Напомним, ранее в Сети появились фото, сделанные на праздновании дня рождения Антона, сына экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Он примерял на себе образ наркобарона, а гостям раздавали сахарную пудру в виде кокаина и доллары.