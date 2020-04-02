У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат отопление

Отопление, батарея / УНИАН

В Киеве уже к концу нынешней недели начнут процесс отключения отопления в домах горожан.

Тепло начнут понемногу отключать с ближайшего воскресенья, 5 апреля, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, уже подписано распоряжение КГГА под номером 556. Традиционного времени для окончания отопительного сезона - 15 апреля - в мэрии решили не ожидать (для того, чтобы киевляне могли сэкономить на отоплении).

"Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - написал Пантелеев.

Напомним, ранее в мэрии заявляли о том, что в Киеве жильцы многоквартирных домов могут принимать решение о досрочном окончании отопительного сезона, но для этого необходимо принимать решение на общедомовом собрании.