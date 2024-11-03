Более 10 тысяч россиян и почти 70 танков: ВСУ разгромили крупные вражеские силы

Что сказал Павлюк:
- Россия потеряла за последнюю неделю 10050 военнослужащих
- У врага есть большие потери в технике и вооружении
За неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия страны-агрессора России потеряла более 10 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил в Telegram генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
По его данным, кроме живой силы, враг потерял 1550 единиц вооружения и военной техники. Павлюк эти потери врага назвал "существенными", а именно они составили:
- 69 танков
- 168 боевых бронированных машин
- 265 артиллерийских систем
- 4 РСЗО
- 10 установок ПВО
- 600 единиц автотехники
- 42 единицы спецтехники
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеских ракеты и 388 БпЛА ОТР. Держим темп", - добавил генерал-лейтенант.
Кто такой Александр Павлюк?
Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.
Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".
Потери армии РФ - что известно
Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко сообщал, что в октябре 2024 года российские оккупационные войска понесли наибольшие потери за время полномасштабной войны. Потери россиян в личном составе достигли 41 980 человек, что является абсолютным рекордом.
Ранее Главред писал, что во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат.
Накануне Иван Варченко сообщил, что потери россиян приближаются к 1 300 человек, которые гибнут ежедневно в украинской земле или возвращаются "калеками к себе на родину".
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