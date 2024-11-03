Более 10 тысяч россиян и почти 70 танков: ВСУ разгромили крупные вражеские силы

ВСУ нанесли врагу серьезный удар в течение всего лишь семи дней.

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Генерал-лейтенант сообщил, что потери в технике в РФ не менее существенные / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр им. К. Пестушко, flickr

Что сказал Павлюк:

Россия потеряла за последнюю неделю 10050 военнослужащих

У врага есть большие потери в технике и вооружении

За неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия страны-агрессора России потеряла более 10 тысяч человек личного состава. Об этом сообщил в Telegram генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По его данным, кроме живой силы, враг потерял 1550 единиц вооружения и военной техники. Павлюк эти потери врага назвал "существенными", а именно они составили:

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69 танков

168 боевых бронированных машин

265 артиллерийских систем

4 РСЗО

10 установок ПВО

600 единиц автотехники

42 единицы спецтехники

Потери армии РФ за последнюю неделю / Александр Павлюк

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеских ракеты и 388 БпЛА ОТР. Держим темп", - добавил генерал-лейтенант.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

Потери армии РФ - что известно

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко сообщал, что в октябре 2024 года российские оккупационные войска понесли наибольшие потери за время полномасштабной войны. Потери россиян в личном составе достигли 41 980 человек, что является абсолютным рекордом.

Ранее Главред писал, что во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат.

Накануне Иван Варченко сообщил, что потери россиян приближаются к 1 300 человек, которые гибнут ежедневно в украинской земле или возвращаются "калеками к себе на родину".

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