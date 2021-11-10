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"Большая стройка": До конца 2024 года скоростные поезда Интерсити запустят в каждый областной центр

10 ноября 2021, 12:30

Скоростные поезда Интерсити будут курсировать между всеми областными центрами

До конца 2024 года, в рамках выполнения программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет обеспечено скоростное железнодорожное сообщение поездами Интерсити между всеми областными центрами Украины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога". Накануне в форуме приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Центральной темой мероприятия были системные изменения, которые ожидают Укрзализныцю, в том числе благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков, ключевым условием, которое обеспечит скоростное сообщение с областными центрами, является масштабная электрификация путей.

"Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", — рассказал Кубраков.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: участки Долинская — Николаев — Колосовка, Ворожба – Сумы и Житомир — Новоград-Волынский.

В этом году запланировано завершить электрификацию 50 км путей. Речь идет об участках Черноморская — Береговая протяженностью 6,5 км, где работы уже завершены, Киев – Васильков-2 протяженностью 11 км, а также Черкассы — станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км и Ковель — Изов — Госграница, где работы полностью финишируют в 2022 году.

Ранее сообщалось, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Укрзализныця Интерсити Большая стройка
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