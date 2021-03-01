Дубинский попал в автомобильную аварию на Львовщине

Факт дорожно-транспорного происшествия с участием народного депутата Александра Дубинского на машине Toyota журналистам подтвердили в полиции.
В понедельник, 1 марта, в 06:20 народный депутат Александр Дубинский за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто ‒ Jeep. Об этом сообщает портал Слово и дело со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей
Сообщается, что авария произошла на трассе неподалеку от города Стрый во Львовской области.
Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз сейчас устанавливается.
Позже информацию о том, что Дубинский попал в ДТП изданию Zaxid подтвердили в местной полиции. В ходе аварии нардеп не пострадал.
К слову, согласно декларации нардепа за 2020 год, в числе прочих автомобилей он владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В январе власти США ввели санкции против ряда организаций Украины и ее граждан за вмешательство в выборы американского президента. Под санкции, в частности, попал Александр Дубинский.
- Позже стало известно, что нардепа собираются исключить из фракции Слуги народа, в политсиле начали собирать подписи за такую инициативу.
- 1 февраля Дубинский был исключен из парламентской фракции партии Слуга народа. Исключение поддержали 198 нардепов, 29 высказались против, а 19 – воздержались.