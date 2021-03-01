Дубинский попал в автомобильную аварию на Львовщине

Александр Дубинский / УНИАН

В понедельник, 1 марта, в 06:20 народный депутат Александр Дубинский за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто ‒ Jeep. Об этом сообщает портал Слово и дело со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей

Сообщается, что авария произошла на трассе неподалеку от города Стрый во Львовской области.

Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз сейчас устанавливается.

Позже информацию о том, что Дубинский попал в ДТП изданию Zaxid подтвердили в местной полиции. В ходе аварии нардеп не пострадал.

К слову, согласно декларации нардепа за 2020 год, в числе прочих автомобилей он владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200.

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Напомним, ранее сообщалось: