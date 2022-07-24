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F-16 и Leopard для ВСУ: дипломат назвал условие новых поставок Запада Украине

24 июля 2022, 14:34

Новое оружие полезно, если им умеют пользоваться, подчеркнул Владимир Огрызко.

F-16
США могут передать Украине F-16 / rp.pl

В вопросе предоставление Украине западного оружия не стоит забывать о необходимости обучения бойцов ВСУ обращению с ним, заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В ходе чата в Главреде он не согласился с утверждением о том, что Запад и США в частности тянут в вопросе поставок оружия Украине.

"Новое оружие полезно, если им умеют пользоваться. До сих пор украинская армия пользовалась образцами советского или постсоветского оружия, а собственного производства у нас было довольно мало. Поэтому, чтобы оценить способность Вооруженных сил Украины использовать новое оружие, нужно, во-первых, обучить личный состав, во-вторых, посмотреть, как он использует оружие на поле боя. Именно поэтому не было смысла давать нам, условно говоря, сотню тех или иных орудий, полсотни HIMARS или иных систем залпового огня, ибо не было понятно, сможем ли мы ими пользоваться должным образом", - говорит дипломат.

Он пояснил, что на сегодня американцы уже говорят о том, что они восхищаются способностью ВСУ использовать новейшую технику. А это значит, что сейчас этой техники будет становиться больше.

"Также речь пойдет и о тяжелой технике: танки, БТР, БМП и тому подобное. Как только украинские военные продемонстрируют, что они понимают, что такое танк Leopard-2, эти танки появятся в Украине. Если американцы увидят, что наши пилоты смогут нормально управлять и использовать F-15 или F-16, эти самолеты вскоре появятся в небе Украины. Этот процесс требует много времени, а это время стоит нам больших потерь. Конечно, было бы лучше, если бы мы не тратили раньше время на разговоры о шашлыках, а больше думали о ракетном оружии, тогда, возможно, потерь было бы меньше", - добавил Огрызко.

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Напомним, ранее Огрызко заявил: угроза того, что Украину принудят к подписанию невыгодного соглашения наподобие Минск-3 невелика.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Запад будет помогать Украине в войне с РФ столько, сколько это потребуется.

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