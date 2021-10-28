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Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

28 октября 2021, 12:15
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Чтобы устранить проблему, придется заплатить около 10 тысяч гривен.

Цены на газ
Украинцы сами могут инициировать проверку / pixabay

Украинцы жалуются на плохое качество газа, но чтобы доказать нарушение стандартов придется заплатить 10 тыс. грн. Возместят их только в том случае, если лаборатория докажет правоту клиента.

Украинцы сами могут инициировать проверку голубого топлива. Для этого нужно обратиться в облгаз и запросить приезд комиссии. Они сделают забор образца газа, а после отправят его в лабораторию, пишет "Обозреватель".

Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, такая экспертиза будет стоит около 10 тыс. грн, а облгаз возместит эту сумму только в том случае, если в лабораторных условиях удастся доказать, что газ действительно не соответствует стандартом калорийности.

Читайте такжеТариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину"Можно вызвать комиссию, но это обойдется человеку около 10 тыс. грн. У многих людей, во-первых, нет таких средств, чтобы тратить их на проверку. Во-вторых, в многоквартирном доме человек потребляет в месяц газа менее чем на 100 грн (если установлен счетчик. – Ред.). Суммы несравнимые. Заинтересованными в проверке могут быть только те, кто много потребляет, к примеру, жители сельской местности, но откуда у них на это деньги?" – поясняет эксперт.

Попенко также отметил, что еще не слышал о случаях, когда потребителям удалось пройти такую процедуру и получить возмещение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Автор: Сергей Кущ
viber
газ отопление
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