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Цены на газ для украинцев вновь изменили: где и какие тарифы

27 октября 2021, 23:23
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Рейтинг выгодных предложений от компаний изменился. Сейчас он начинается с цены 7,799 гривны за кубометр.

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В Украине вновь изменились цены на газ / Фото pixabay.com

Газоснабжающие компании обновили цены на "голубое топливо" для населения, и по состоянию на 27 октября сразу семь поставщиков в разных областях снизили ценники.

Удешевлению годового тарифа способствовало вмешательство Нафтогаза, сообщает издание ГазПравда.

Рейтинг выгодных предложений от компаний изменился. Сейчас он начинается с цены 7,799 гривны за кубометр.

У кого самые низкие цены

  • компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) указала годовой тариф за 1 "куб" 7,799 гривен
  • компания Neogas - 7,80 гривен
  • ГП "Эвода Трейд" КП Луцкводоканал" - 7,88 гривен
  • "Черкассы Сбыт" - 7,89 гривен
  • "Уманьгаз Сбыт" - тоже 7,89 гривен
  • "Газпостачсервис" - 7,96 гривны (аналогичный тариф у "Нафтогаза")
  • "Тернопольоблгаз Сбыт" - такая же цена 7,96 гривны

Для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) - цена остается такая же - 7,96 гривны за кубометр, как и было в октябре.

Какой средний тариф

Остальные компании выставили годовые ценники от 7,98 до 13,5 гривны за кубометр.

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В большинстве случаев стоимость не превышает 9 гривен.

Какие самые высокие тарифы на газ

Больше всего за газ просят Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания - по 13,5 гривны за кубометр.

С чем связана коррекция цен

"Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а самая большая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", - отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей газа Юлия Чеберяк.

Так, с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы "Нафтогаза", покупая газ у НАК по одинаковой цене - 7,42 гривны за кубометр. Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая 2022-го.

Шантаж Газпромом Европы из-за запуска СП-2

Проблемы на газовом рынке Европы связывают с определенными факторами, среди которых выделяют низкие запасы газа в хранилищах стран ЕС после холодной зимы и позицию Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской газотранспортной системы.

Председатель Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что газовый кризис в ЕС напрямую связан с Газпромом. На этот год россияне законтрактовали меньшие объемы прокачки газа через Украину в Европу, а теперь фактически поставили европейцам ультиматум: либо более дешевый газ и запуск газопровода Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли в связи с действиями Газпрома. Россияне торгуются за более оптимальные для себя условия запуска Северного потока-2 – газопровода, который идет в обход Украины.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии. Нидерландов и Португалии. Организация связывает кризис с высоким спросом на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицитом поставок сжиженного газа. Однако эксперты также полагают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от судьбы Северного потока-2.

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