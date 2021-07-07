Кубраков рассказал, как будет выстроена тарифная политика по грузоперевозкам УЗ

Укрзализныця может получить дополнительные 2 млрд гривен уже в этом году в результате повышения тарифов на грузоперевозки. Сейчас министерство инфраструктуры собирает мнения участников рынка, на основании которых сформируют решение по тарифам, передает MINTRANS.

Министерство опубликовало проект приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов. В нем предлагается повышать цены на грузоперевозки в два этапа: с 1 сентября на 8% для всех грузов, а с 1 января 2022 года - на 20,4% для грузов первого тарифного класса и на 6,5% для грузов второго тарифного класса.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году Укрзализныце привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн", - говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом, основная часть пользователей украинской УЗ – металлурги – будет помогать наполнять бюджет Укрзализныци.

По словам Кубракова, многие участники рынка настаивают на еще большей унификации тарифов, таким образом окончательное решение будет принято после широкого общественного обсуждения.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок - это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", – подчеркнул министр инфраструктуры.