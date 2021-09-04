Новая атака РФ: экс-посол США раскрыл два сценария агрессии Кремля против Украины

Уильям Тейлор / Фото УНИАН

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор напомнил, что реакция США на наращивание Россией военной силы на границе с Украиной в этом году была достаточно резкой.

В комментарии Русской службе Голоса Америки он подчеркнул, что когда Россия собрала сто тысяч солдат на границе с Украиной, президент Джо Байден предпринял очень мощные дипломатические усилия, чтобы дать отпор российской агрессии: он позвонил в Киев и публично заявил о поддержке Украины, чтобы у России была ясность по этому поводу.

"То же самое сделали госсекретарь США, министр обороны, председатель комитета начальников штабов и советник президента по национальной безопасности: они позвонили своим коллегам в украинском правительстве и заявили о своей твердой поддержке. Затем президент Байден позвонил президенту Путину, и вскоре после этого президент Путин пошел на деэскалацию – он отвел не все свои войска, но достаточно много", - говорит американский дипломат.

Экс-посол США в Украине считает, что страны Запада должны внимательно отнестись к тому, как газопровод Северный поток – 2 скажется на поставках газа из России в Европу через Украину.

"Может быть два сценария российской агрессии против Украины – военная и экономическая, когда Россия использует газопровод как рычаг давления. В случае, если Северный поток – 2 будет использован для того, чтобы отрезать Украину от транзита газа, то последуют санкции - как мы знаем, Германия обязалась при таком развитии событий склонить европейцев к их введению. Мы уже видели, что США успешно реагировали на военные приготовления России, и в случае экономической агрессии Америка и Германия также будут готовы отвечать на нее", - добавил Тейлор.

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Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.