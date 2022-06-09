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Под Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потери

9 июня 2022, 19:24

На Славянском направлении российские оккупанты закрепились на достигнутых рубежах.

Донбасс, силовики, артиллерия
Артиллерия ВСУ на Донбассе / facebook.com/theministryofdefence.ua

На Славянском направлении российские оккупанты закрепились на достигнутых рубежах и сосредоточивает усилия на пополнении запасов, а также перегруппировке подразделений.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

В ВСУ рассказали о том, что в районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага.

"Потери противника уточняются", - добавляет пресс-служба Генштаба.

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Ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

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