Под Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потери

На Славянском направлении российские оккупанты закрепились на достигнутых рубежах.
На Славянском направлении российские оккупанты закрепились на достигнутых рубежах и сосредоточивает усилия на пополнении запасов, а также перегруппировке подразделений.
Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
В ВСУ рассказали о том, что в районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага.
"Потери противника уточняются", - добавляет пресс-служба Генштаба.
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Ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.
Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.
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