УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Слуги" голосуют об исключении Дубинского из фракции, появился ответ нардепа

29 января 2021, 08:58
Прослушать новость
Остановить

Александр Дубинский заявил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег.

Дубинский
Александр Дубинский / УНИАН

Во фракции Слуга народа начался сбор подписей за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США нардепа Александра Дубинского.

Как сообщил в Telegram-канале сам Дубинский, "слуги народа" с помощью специальной программы внутри фракции решают, какое решение принять в отношении него.

При этом партийное руководство проводит среди нардепов анонимный электронный опрос с помощью специального приложения.

Варианты ответов: выступить всей фракцией в поддержку Дубинского, исключить его из фракции, снять с должности в комитете Рады.

"Анонимные Слуги Народа", - подписал скрин нардеп.

Как уточняет издание Буквы, голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

Сам Дубинский заявил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с ДубинскимКак сказал он в эфире телеканала 1+1, в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.

Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.

"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.

Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".

Читайте такжеВ Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции

Санкции против Александра Дубинского:

  • Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
  • В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
  • Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".
санкции США Слуга народа Александр Дубинский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Слуги" голосуют об исключении Дубинского из фракции, появился ответ нардепа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине "Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифовЗахват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов
Следующий материал

Последние новости

09:36
Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca
09:34
Новый удар стихии: Украину накрыл снежный шторм с дождем и сильным ветром Видео
09:27
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
08:58
"Слуги" голосуют об исключении Дубинского из фракции, появился ответ нардепа Видео
08:56
Эксперт по счастью рассказала, как стать счастливым в 2021 году Видео
Реклама
08:50
Последний разговор с Александром Шаляпиным: мать раскрыла, что он твердил
08:36
Украина во всей энергетической сфере стремительно бежит от цивилизации мнение
08:28
Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных Видео
07:59
Кабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшество
07:45
В США азот убил шесть человек, много пострадавших
07:10
Регина Тодоренко засветила сексуальные ягодицы на пикантном фото
07:02
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным: в Белом доме раскрыли новые детали беседы двух президентов Видео
07:00
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
06:58
Украина как никогда близка к президентству "нового Януковича" мнение
06:36
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
06:35
Новая вакцина против COVID-19: в Novavax заявили о готовности препарата с эффективностью более 89% Видео
05:29
Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать Видео
05:02
Гороскоп на февраль 2021 года: названы самые опасные даты Видео
05:00
Страх властей и угроза новых митингов: в России объяснили действия Кремля Видео
04:31
HBO снимает мультсериал по Игре престолов
Реклама
04:30
"Заплатим по полной": экс-министр поразил февральскими цифрами за коммуналку Видео
04:09
"Умирающий динозавр" в агонии, грядет развал: Каспаров предрек судьбу РФ Видео
03:40
Терапевты рассказали, как "полечить" и распознать токсичные отношения Видео
03:26
В Слуге народа назвали главную причину, почему делегацию России оставили в ПАСЕ Видео
03:05
Поклонская рассказала правду о ситуации с водой в оккупированном Крыму
02:29
Рада приняла за основу закон о реформе СБУ Видео
02:04
Опасны ли родинки для тела - ответ дерматологов Видео
01:30
Когда Путин выпустит Навального из тюрьмы: в РФ назвали главное условие Видео
01:05
В мини и на шпильках: теннисистка засветила аппетитные формы на стадионе
00:56
Погода идет в "атаку": синоптики предупредили о резком похолодании Видео
00:55
Как отдыхаем и что празднуем: названы выходные в феврале 2021 в Украине Видео
00:31
Ученые рассказали о новом методе лечения распространенного вида рака Видео
00:19
День ювелира 2021 – когда отмечаем и блестящие поздравления Видео
00:12
В Кабмине рассказали о новых "сюрпризах" для украинских пенсионеров Видео
28 января, четверг
23:20
Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой Видео
22:52
Зеленский одобрил новые санкции против России Видео
22:31
В Брюсселе отменили "сенсационную" пресс-конференцию Нескоромного Видео
22:30
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
22:01
Коронавирус в Украине 28 января: обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
21:53
ЛГБТ-сказки для маленьких украинцев: в издательстве сделали громкое заявление
Реклама
21:37
У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу Видео
21:24
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
21:23
ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности Видео
21:00
Какой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантов
20:46
В Украине бушует стихия: какие дороги лучше объезжать стороной Видео
20:43
В Кабмине резко отреагировали на отмену постановления о новом правописании Видео
20:34
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
20:33
В ЕС изменили список стран "зеленой зоны": есть ли в нем Украина Видео
20:30
Топ-пропагандистка Кремля в Донецке призвала присоединить Донбасс к России Видео
20:12
"Смерть и отчаяние": в ООН дали оценку 2020 году Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять