"Слуги" голосуют об исключении Дубинского из фракции, появился ответ нардепа

Александр Дубинский заявил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег.
Во фракции Слуга народа начался сбор подписей за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США нардепа Александра Дубинского.
Как сообщил в Telegram-канале сам Дубинский, "слуги народа" с помощью специальной программы внутри фракции решают, какое решение принять в отношении него.
При этом партийное руководство проводит среди нардепов анонимный электронный опрос с помощью специального приложения.
Варианты ответов: выступить всей фракцией в поддержку Дубинского, исключить его из фракции, снять с должности в комитете Рады.
"Анонимные Слуги Народа", - подписал скрин нардеп.
Как уточняет издание Буквы, голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.
Сам Дубинский заявил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".
Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с ДубинскимКак сказал он в эфире телеканала 1+1, в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.
Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.
"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.
Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".
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Санкции против Александра Дубинского:
- Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
- В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
- Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".