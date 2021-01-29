"Слуги" голосуют об исключении Дубинского из фракции, появился ответ нардепа

Александр Дубинский / УНИАН

Во фракции Слуга народа начался сбор подписей за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США нардепа Александра Дубинского.

Как сообщил в Telegram-канале сам Дубинский, "слуги народа" с помощью специальной программы внутри фракции решают, какое решение принять в отношении него.

При этом партийное руководство проводит среди нардепов анонимный электронный опрос с помощью специального приложения.

Варианты ответов: выступить всей фракцией в поддержку Дубинского, исключить его из фракции, снять с должности в комитете Рады.

"Анонимные Слуги Народа", - подписал скрин нардеп.

Как уточняет издание Буквы, голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

Сам Дубинский заявил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с ДубинскимКак сказал он в эфире телеканала 1+1, в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.

Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.

"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.

Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".

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Санкции против Александра Дубинского: