Украина и Польша упрощают логистику на границе

Украина и Польша достигли значительного прогресса в либерализации автомобильных перевозок, в частности путем отмены польской стороной разрешений для автоперевозчиков, транспортирующих в Украину топливо.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по результатам своих переговоров с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком.

"В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины по вопросу экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа. Именно поэтому нам очень важно избавиться от лишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики", – отметил украинский чиновник.

Он добавил, что ранее стороны договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок. Сейчас достигнут прогресс и по автотранспорту.

Министр также отметил, что Украина и Польша продолжают совместно работать над усилением транспортной изоляции россии и беларуси. "У нас есть общее понимание того, что таким образом россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны", – заявил он.

В Министерстве инфраструктуры напоминают, что в начале мая ведомство совместно с польскими коллегами достигло договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Также в апреле Украина и Польша договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу, напомнили в МИУ.

Ранее Кубраков информировал о том, что по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского запущена глобальная инициатива для помощи Украины – United24. Благодаря ей правительства разных стран, международные фонды, бизнес и просто люди, желающие помочь, смогут безопасно и быстро это сделать. Для этого в рамках инициативы функционирует фандрейзинговая платформа U24, которая будет аккумулировать благотворительные сборы международных партнеров, доноров и публичных лиц.