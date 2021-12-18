В центре Киева провалился асфальт – под ним обнаружили историческую достопримечательность

В Киеве обнаружили историческую достопримечательность на месте обвала асфальта / Facebook Tymur Bobrovskyy

В столице на улице Малая Житомирская, 16/3, что неподалеку от Майдана Независимости, провалился асфальт.

Образованная яма "обнажила" подвал усадьбы ХІХ-начала XX века, сообщил в Facebook археолог Тимур Бобровский.

Как видно из фотографии, которую обнародовал археолог, обвал образовал трехметровую яму, длина которой составляет также примерно три метра.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пока неизвестно, что могло стать причиной обвала.

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Случаи, когда проваливается асфальт для Киева не в новинку. Так, ранее такой случай произошел на бульваре Шевченко. Движение ограничили двумя полосами, третья осталась открыта для транспорта.

Также ранее сообщалось о провале асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Из-за этого было перекрыто движение транспорта от бульвара Перова в направлении улицы Радужная.

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