Владимир Зеленский сравнил захваченный Крым с Чернобылем / Reuters

В захваченном Россией Крыму нервно отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

Как заявила глава общины полуострова Анастасия Гридчина, Зеленскому стоит посмотреть, во что он превратил свою страну, а не сравнивать Крым и Донбасс с Чернобылем, передает РИА Новости.

"Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной. Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить", — сказала она.

По словам Гридчиной, из-за действий Зеленского украинцы якобы сбегают в Россию и Европу в поисках лучшей жизни.

"Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства", — добавила она.

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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.