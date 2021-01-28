В Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции

Фракция Слуги народа поддержит исключение депутата Александра Дубинского, уверен Федор Вениславский.
Член фракции Слуга народа в Верховной Раде, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский прокомментировал вероятность исключения из фракции СН депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
В эфире Еспресо.TV он выразил уверенность в том, что фракция Слуги народа поддержит исключение депутата Александра Дубинского.
В то же время он подчеркнул, что Дубинского могут исключить из фракции Слуга народа лишь "временно".
"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции Слуга народа. Лично я буду голосовать за это", - отметил Вениславский.
По его словам, в партии также поддержат назначение Юрия Витренко министром энергетики:
"Во время первого голосования многие народных депутатов не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК Нафтогаз... На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - добавил "слуга народа".
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Санкции против Александра Дубинского:
- Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
- В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
- Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".