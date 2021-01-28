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В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским

28 января 2021, 10:34
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Владимир Зеленский считает, что Александру Дубинскому лучше выйти из фракции, рассказал Никита Потураев.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Нардеп от Слуги народа Никита Потураев прокомментировал целесообразность провести тайное голосование по вопросу исключения его коллеги Александра Дубинского из фракции СН.

Как подчеркнул он в комментарии Цензор.НЕТ, на заседании фракции президент Владимир Зеленский высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции.

"Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий", - подчеркнул нардеп.

По его словам, среди фракции нашлись которые выступали "адвокатами" Дубинского, и те, кто был очень возмущен.

По его мнению, сложившаяся ситуация требует четкого и однозначного политического ответа.

"Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. (…) Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержке западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде", - заключил Потураев.

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Санкции против Александра Дубинского:

  • Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
  • В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
  • Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".
Владимир Зеленский Слуга народа Александр Дубинский Никита Потураев
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