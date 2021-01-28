В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским

Владимир Зеленский считает, что Александру Дубинскому лучше выйти из фракции, рассказал Никита Потураев.
Нардеп от Слуги народа Никита Потураев прокомментировал целесообразность провести тайное голосование по вопросу исключения его коллеги Александра Дубинского из фракции СН.
Как подчеркнул он в комментарии Цензор.НЕТ, на заседании фракции президент Владимир Зеленский высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции.
"Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий", - подчеркнул нардеп.
По его словам, среди фракции нашлись которые выступали "адвокатами" Дубинского, и те, кто был очень возмущен.
По его мнению, сложившаяся ситуация требует четкого и однозначного политического ответа.
"Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. (…) Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержке западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде", - заключил Потураев.
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Санкции против Александра Дубинского:
- Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
- В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
- Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".