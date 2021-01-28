В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Нардеп от Слуги народа Никита Потураев прокомментировал целесообразность провести тайное голосование по вопросу исключения его коллеги Александра Дубинского из фракции СН.

Как подчеркнул он в комментарии Цензор.НЕТ, на заседании фракции президент Владимир Зеленский высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции.

"Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий", - подчеркнул нардеп.

По его словам, среди фракции нашлись которые выступали "адвокатами" Дубинского, и те, кто был очень возмущен.

По его мнению, сложившаяся ситуация требует четкого и однозначного политического ответа.

"Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. (…) Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержке западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде", - заключил Потураев.

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Санкции против Александра Дубинского: