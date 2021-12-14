Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

На подготовку и проведение военных учений планируют выделить 106,5 миллионов гривен.
Верховная Рада приняла закон о допуске в Украину в 2022 году иностранных военных. За это решение проголосовали сегодня, 14 декабря.
За президентский законопроект отдали свои голоса 318 народных депутатов.
Законопроект №6359 предусматривает, что иностранных военных в следующем году будут допускать на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.
Закон вступит в силу со дня его опубликования.
Как отмечается на сайте Верховной Рады на территории Украины в 2022 году предусмотрено проведение следующих учений, к которым будут привлечены военные из других государств:
- многонациональные учения "Объединенные усилия-2022",
- украинско-американские учения "Репид Трайден-2022",
- украинско-британские учения "Козак Мейс-2022",
- многонациональные учения "Светлая Лавина-2022",
- украинско-польские учения "Сильвер Сейбер-2022",
- украинско-американские учения "Си Бриз-2022",
- украинско-румынские учения "Риверайн-2022",
- многонациональные учения "Кленовая Арка-2022",
- многонациональные учения "Викинг-2022".
Читайте такжеВоенные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситьсяВ Минобороны на подготовку и проведение многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году потратят 106 миллионов 548 тысяч гривен (из них на учения на территории Украины потратят более 52 миллионов гривен).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал этот законопроект в Раду в конце ноября как "неотложный".
Ранее сообщалось, что Беларусь планирует провести совместно с Россией военные учения на границе Украины. Военные маневры совместно с РФ анонсировал министр обороны РБ Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности.
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