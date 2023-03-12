"Западные партнеры долго раскачиваются": полковник сказал, что нужно для перелома ситуации в Бахмуте

Возможное изменение ситуации вокруг города в пользу украинских военных будет зависеть от нескольких факторов.

Для перелома ситуации в Бахмуте первоочередно нужно оружие/ УНИАН, 93 ОБМр Холодный Яр

Чтобы переломить ситуацию в Бахмути в пользу Украины, в первую очередь нужно большее количество оружия. Однако западные партнеры довольно долго раскачиваются.

Танки и системы противовоздушной обороны Запад предоставляет нам только сейчас – спустя более года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сказал в интервью Главреду первый заместитель командующего Украинской Добровольческой армией, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

"Наши западные партнеры очень долго раскачиваются. Посмотрите, как медленно приходит помощь: только после года полномасштабной войны нам начинают передавать танки и системы ПВО. Вспомните Мариуполь, вспомните, как мы просили, чтобы над нами "закрыли небо" и предоставили нам системы ПВО... С тех пор прошел год", – отмечает Ильницкий.

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По словам полковника, очень многое зависит от наших западных партнеров и своевременного поступления оружия в нужных объемах.

"Впрочем, так же многое зависит и от нас самих. Сейчас есть много бригад, в частности, бригады наступления, прорыва, куда набирают добровольцев, но проблема в том, что все добровольцы, все неравнодушные пошли на войну первыми. Поэтому сейчас не так уж много людей, которые хотят и могут делать свое военное дело как следует", – добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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