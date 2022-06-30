Самая плохая зима: жители Мариуполя останутся без отопления - мэрия

В Мариуполе не будет отопления - мэрия / коллаж УНИАН / Азов

В Мариуполе не удастся возобновить централизованное отопление из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа, говорится в заявлении советника мэра города Петра Андрющенко.

"Подключения газоснабжения даже в частные дома не будет. За исключением части Левобережного района приближенного к с. Виноградному и части Приморского района, приближенного к порту, если удастся подключиться к газотранспортным системам Мариупольского района (большой вопрос). Централизованной поставки дров не будет", - пишет он.

По его словам, мариупольцам готовят помещение школ и детских садов (актовые и спортивные залы). Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи не на улице обустраивать не планируют.

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"Мариупольцев ждет самая плохая зима за все времена существования города", - констатирует Андрющенко.

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Напомним, вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, вражеский катер сделал "жест доброй воли".

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее отмечал, что война не закончится быстро, но Украина имеет шанс вернуть все свои территории. По его словам, вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.

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