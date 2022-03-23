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США вооружают Украину: доставлена часть оружия из пакета на $800 млн

23 марта 2022, 23:52

США почти завершили поставки большей части военной помощи, о которой ранее объявил Джо Байден.

Белый дом, Украина, США
/ Reuters

В Украину доставили часть военной помощи на сумму 800 млн долларов, которую ранее утвердил президент США Джо Байден.

Об этом идет речь в сообщении CNN со ссылкой на представителя администрации Байдена.

По его словам, Вашингтон продолжит передачу остальной помощи в Украину как можно быстрее.

Отмечается также, что США почти завершили поставки большей части военной помощи, о которой ранее объявил Байден.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

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