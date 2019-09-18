Плата для Путина: России пригрозили мощнейшей карой за агрессию

Цель санкций - заставить Россию прекратить ее агрессивные действия / newizv.ru

Существующих санкций против России недостаточно. Поэтому страны Запада могут пойти на беспрецедентные меры – исключить РФ из международной финансовой системы. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине.

Дипломат уточнил, что цель санкций - заставить Россию прекратить ее агрессивные действия. Однако, пока что, не смотря на действующие ограничения, россияне не ушли из Крыма и Донбасса.

"Надо сказать, что есть более широкие санкции, которые международное сообщество может ввести против России. С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги", - сказал Тейлор в интервью Первому каналу Грузии.

По словам дипломата, одна из самых сильных санкций, которую еще не применяли, - это исключение России из международной финансовой системы.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - заявил Тейлор.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер также заявил, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. Ныне Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.