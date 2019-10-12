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Дело об импичменте Трампу: еще одного дипломата США вызвали из Украины в Конгресс

12 октября 2019, 15:50

Уильям Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Уильям Тейлор
Уильям Тейлор / Фото УНИАН

Временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора вызвали в Конгресс США для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте американского президента Дональда Трампа.

После показаний в Конгрессе бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома, передает CNN.

Его показаниями заинтересовались после того, как членами Конгресса пообщался бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте также"Демократы" выясняют, что Трамп требовал от Украины взамен Javelin - СМИОтметим, что согласно обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить военную помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшего посла США в Украине Мари Йованович сняли с должности после того, как она настаивала на том, чтобы просьба личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским чиновникам присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера была передана в соответствии с давно установленным протоколом.

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