Адвокат Трампа оставил Украину без Крыма

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани вставил в превью своего видео на YouTube карту Украины без Крыма.
Ролик под названием Обама и Байден блокируют расследование исчезновения $5,3 млрд Джулиани выложил на своем YouTube-канале. В фильме-расследовании речь идет о коррупционных схемах, которые Демократическая партия якобы применяла в Украине.
По словам Джулиани, Украина пожаловалась на недостачу $5,3 млрд иностранной помощи – однако расследование данного инцидента было заблокировано тогдашней Администрацией Барака Обамы.
Ранее, в июне 2020, в Беларуси напечатали странную карту без Крыма. Брошюра знакомит туристов с достопримечательностями Беларуси.
В мае 2020 популярная французская газета опубликовала карту с российским Крымом. Известное и авторитетное французское периодическое издание угодило в конфузную ситуацию с "российским" Крымом.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".