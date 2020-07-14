Адвокат Трампа оставил Украину без Крыма

Карта Украины без Крыма - у Трампа оставили Украину без Крыма

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани вставил в превью своего видео на YouTube карту Украины без Крыма.

Ролик под названием Обама и Байден блокируют расследование исчезновения $5,3 млрд Джулиани выложил на своем YouTube-канале. В фильме-расследовании речь идет о коррупционных схемах, которые Демократическая партия якобы применяла в Украине.

По словам Джулиани, Украина пожаловалась на недостачу $5,3 млрд иностранной помощи – однако расследование данного инцидента было заблокировано тогдашней Администрацией Барака Обамы.

Ранее, в июне 2020, в Беларуси напечатали странную карту без Крыма. Брошюра знакомит туристов с достопримечательностями Беларуси.

В мае 2020 популярная французская газета опубликовала карту с российским Крымом. Известное и авторитетное французское периодическое издание угодило в конфузную ситуацию с "российским" Крымом.