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Обрушить режим Путина: в Сеть слили документы МИД РФ

8 мая 2021, 06:33
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Конфиденциальные документы МИД РФ появились на площадке Intel Repository.

Владимир Путин
Владимир Путин / Главред

В апреле 2021 года Министерство иностранных дел РФ подверглось кибератаке: похищенные паспортные данные сотрудников, отчеты о работе, инструкции для переговоров и другие конфиденциальные документы вскоре появились на площадке Intel Repository.

Ее создатель под псевдонимом Spectre заявил Сurrenttime, что покупает и продает информацию – его следы можно найти на многих форумах в даркнете.

Он пояснил, что МИД России взломала группа хакеров, с которой он "тесно сотрудничает". За архив он якобы заплатил 6,5 тысячи долларов. Он прокомментировал публикацию: "Коррумпированное российское правительство однажды падет. Борьба за то, чтобы этот день наступил как можно скорее, идет прямо сейчас, и я хочу быть ее частью".

"Я решил опубликовать это по той же причине, по которой я слил все остальное на моем сайте. Чтобы попытаться разоблачить правительства и сыграть свою роль в изменении мира к лучшему", - заявил хакер.

Он подчеркнул, что Россия – лишь одно из "правительств, которые злоупотребляют своей властью, подавляют людей, чтобы сохранить свою власть".

"Кроме того, довольно забавно и в то же время грустно наблюдать, как президент России пытается удержаться на посту на дополнительные сроки, изменяя законы своей страны", – говорит Spectre.

Добавим, что документы утечки взяты с электронных почт российских посольств в Панаме и Бангладеш.

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Хакерская атака РФ:

  • В декабре 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.
  • Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации.
  • Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29, или Cozy Bear, которую часто обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ.
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