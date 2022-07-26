Гороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронте

Астролог Влад Росс составил прогноз на август-2022 и предупредил об угрозах месяца / karavan.ua, УНИАН, ТСН

Август-2022 обещает быть жарким во всех отношениях месяцем. Для Европы июль стал невероятно жарким: пылает Франция, Испания и Португалия, где множество лесных пожаров, в Лондоне +39, в Париже +40. В августе эта жара докатится и до Украины, потому месяц может стать самым знойным в этом году.

Август, как и июль, будет связан с несколькими довольно напряженными аспектами быстрых планет.

Марс и Уран. Марс в знаке Тельца встретится с Ураном, а также Сатурн встретится с Ураном в самом начале месяца. Соединение Марса, планеты войны, с Ураном полностью перевернет ситуацию, в том числе на фронте: Россия начнет проигрывать, а Украина – побеждать. РФ станет полнейшим лузером, а Украина начнет восставать из пепла и бить врага. Потому уже совсем скоро будут освобождены Херсон, Херсонская область и Мелитополь.

В это время будет высвобождаться колоссальная энергия Марса, в связи с этим уже в конце июля могут складываться совершенно неожиданные ситуации. В августе изменится всё. Этот месяц всё расставит по своим местам.

Солнце в знаке Льва подольет масла в огонь и будет выступать триггером резких и необратимых событий.

В частности, кресло под Владимиром Путиным вконец расшатается. Август – самый опасный месяц для президента РФ в плане здоровья, его самочувствие может резко ухудшиться. Также в этом месяце на Путина может быть совершено покушение. Ранее я прогнозировал, что покушение возможно в июле, особенно 16 числа – приношу извинения, ошибся. 16 июля была попытка убийства Патрушева. Похоже, что именно Патрушев является верховным главнокомандующим в РФ, то есть Путин остается царем на троне, но реально всем правит серый кардинал – Патрушев.

Меркурий в Деве. Август будет эмоционально непростым периодом. Бо́льшую часть августа Меркурий будет двигаться по знаку Девы, постепенно замедляясь. Меркурий в Деве проявит трудолюбие, сосредоточенность, стабильность. Поэтому уже с 4 августа очень благоприятно искать работу, не ожидая сентября и не тратя остаток лета на праздное времяпрепровождение или отдых на море. Те, кто стремится найти новую работу, легче всего смогут это сделать в августе.

Меркурий в Деве будет очень удачно расположен, благодаря чему люди в это время будут склонны к экономии времени и осуществлению важных дел. Потому благоприятно начинать в это время ремонты, стройки, важные предприятия, вести переговоры, договариваться о чем-то, строить планы и проекты, подписываться на что-то, разбирать все по винтикам. Прекрасное время, чтобы всерьез задуматься о своей работе и здоровье, записаться на курсы, заняться учебой, почитать полезную литературу.

Август также благоприятен для оздоровления и поездок в санатории. Потому тем, у кого пошаливают печень или почки, пора отправиться на воды. И нужно это сделать после 4 августа.

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Меркурий и Нептун. После 21 августа Меркурий расположится напротив Нептуна. Этот транзит не очень удачен для серьезной интеллектуальной деятельности, торговых операций, крупных покупок и важных переговоров. Поэтому 20-22 августа лучше не предпринимать шагов в этих направлениях, не подписывать важных контрактов и не делать большие покупки. Вблизи этого аспекта нужно предельно внимательно относиться ко всему, поскольку возможны ошибки, недопонимание, мошенничество, обман на деньги.

Полнолуние в августе 2022 года будет 12 числа, в 4:35 по Киеву. И оно будет на ужасном кресте между планетами. Полнолуние в Водолее намекает на то, что в ближайшие две недели стоит задуматься о переменах в жизни, о том, от чего следует избавиться, как стать свободнее и ощущать больший комфорт. Это полнолуние будет способствовать освобождению мозга от навязчивых тягостных мыслей, которые отнимают много психической энергии.

11-13 августа – худший период для проведения операций, медицинских процедур и манипуляций.

Одновременно 11-13 августа – это лучшее время для свержения Путина: Солнце будет поражено Ураном в соединении с Марсом, восходящим узлом судьбы, плюс Луна подстроится к этой ситуации, а это значит, что в это время может происходить что угодно. Тем более, в августе будут знаменательные серединные точки между затмениями, из-за чего может происходить много ужасных событий.

В частности, Путин готовит россиян и Россию к атомной войне, это видно по сиренам, которые уже звучат в Москве, Воронеже, Волгограде и других городах России. Если и будет применение не конвенционального оружия в этой войне, то это случится на крестовой ситуации. Также в это время возможны ужасные ракетные удары по Украине, а также удар по Крымскому мосту. Проще говоря, вблизи полнолуния 12 августа очень вероятны прилеты ракет.

Полнолуние создаст множество факторов, которые не всегда будут позволять сбросить напряжение. Это время будет непростым еще и тем, что очень будут мешать нахлынувшие эмоции.

Влад Росс / УНИАН

Узлы в квадрате к полнолунию свидетельствуют о важности этого времени – оно будет благоприятным для решения кармических задач. Так, например, если вы видите, что ваш брак надломлен и фактически разрушен, то это будет подходящий момент, чтобы наконец освободиться от него.

Вблизи полнолуния будет непросто что-либо планировать. Часто придется импровизировать и принимать новые ситуации. Это полнолуние может принести потери, но, тем не менее, оно укрепит веру и поможет понять истинные ценности – не навязанные вам кем-то, а личные.

В августе будет важно искать компромисс между личными желаниями и требованиями коллектива. К такому компромиссу будет прийти не так просто, возможно, предстоит активная борьба, бунтарство, революция.

Деловая активность

Планета деловой активности Марс продолжит свое шествие по знаку Тельца до 20 августа и сделает пару напряженных транзитов в начале месяца. В это время нежелательно предпринимать важные действия или начинать новые проекты. Поэтому в первой декаде августа следует десять раз подумать прежде, чем что-либо начинать.

Энергия Тельца – сдержана и спокойна. Активность в этот период будет замедлена и вдумчива. Действовать придется спокойно и целенаправленно.

Однако в начале августа 2022 года, когда Марс будет крайне напряженным, деловые люди могут столкнуться с необходимостью решения различных проблем, преодоления препятствий, переменами, последствия которых придется разгребать очень долго.

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Впрочем, тот, кто нацелен на реализацию долгосрочного проекта, должен успеть все сделать в середине месяца, пока Марс будет в Тельце. Идеальным будет момент 14-16 августа, чтобы запустить долгосрочные финансовые проекты.

В первую неделю месяца не рекомендуется предпринимать важных и ответственных действий, открывать новые компании, начинать новые проекты, вводить какие-либо новшества. Лучше в это время экономить силы и ресурсы.

Деньги

Телец связан с финансовой сферой и ресурсами, потому в начале августа-2022 могут остро встать денежные вопросы. Не исключены непредвиденные траты, сложности с выплатой зарплат и гонораров, разные непредсказуемые события. В это время даже гривна может обвалиться по отношению к доллару до 40.

После 7 августа можно приступать к новым проектам, важным бизнес-делам. Энергия просто попрет, и будет достаточно сил, чтобы восстанавливать себя в кризисный период от войны либо просто использовать накопленные силы и энергию. Дело, начатое в этот период, будет развиваться медленно, но у него будет большой шанс прожить долгую жизнь.

20 августа Марс перейдет в знак Близнецы, после чего Тельца наконец перестанет штормить, но начнет штормить Близнецов. Это будет период развития информационных ресурсов, общения, переговоров, движения, передачи информации, появления новых идей, развития онлайн-бизнеса. После 20 августа благоприятно запускать свой YouTube-канал.

В августе у Марса будет сохраняться нормальная скорость, поэтому до разворота в ретродвижение в конце октября 2022 года, когда, скорее всего, закончится война в Украине, рекомендуется начать продвижение своего бизнеса.

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Марс в Близнецах – легкий и активный. Люди в этот период готовы потреблять много информации, легки на подъем, жаждут общения. Потому в последней декаде августа стоит организовывать поездки, приключения и встречи. Больше работайте с аудиторией, активнее воздействуйте с людьими через социальные сети, больше общайтесь. Благоприятное время для работы с клиентами, продвижения информационного бизнеса, выстраивания контактов с потенциальными клиентами, достижения договоренностей о сотрудничестве.

До 11 августа Венера, планета финансов, будет двигаться по знаку Рака, и любые вопросы в этот период будут восприниматься очень эмоционально. Под воздействием эмоций легко будет сделать необдуманные покупки. Колебания финансов никого не оставят равнодушным.

После 11 августа Венера будет двигаться по знаку Льва. В это время благоприятно будет влюбляться. В это время появится внутренняя необходимость показывать себя, демонстрировать свои таланты, привлекать внимание, бывать в обществе. Деньги в это время будут тратиться легче и быстрее, появится необходимость приобрести дорогие статусные вещи.

Также может появиться желание демонстрировать свои финансовые возможности и сорить деньгами. Не исключен всплеск желающих поиграть в азартные игры на деньги. Кто умеет это делать, после 11 августа может смело отправиться в Лас-Вегас или Монако.

Венера будет напряженной, а это значит, что будет опасно идти на любые финансовые риски 3, 8, 17, а также 26-28 августа.

Любовь и отношения

В плане любви первая треть месяца будет эмоциональной, чувственной. Многие будут ощущать потребность в заботе и внимании. В это время будут стремительно развиваться привязанности. Люди будут много мечтать, жить надеждами. Но возможны и разочарования.

8-9 августа Венера будет приближаться к напряженному транзиту, который может усиливать чувства, эмоции и давать много крайностей в проявлениях. Поэтому ссоры и выяснение отношений между партнерами в эти числа противопоказаны. Дни особенно неблагоприятны для знакомств, выяснения отношений, может усиливаться ревность и желание заполучить партнера любой ценой.

После 11 августа Венера переходит в знак Льва – начнется период любви. Людям будет хотеться быть на виду, ходить в театры, ночные клубы, покупать наряды, выходить в свет, выигрывать конкурсы. Высокая потребность во внимании и заботе в это время будет оставаться.

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Вблизи новолуния будет напряженный аспект Гекаты – 26-28 августа. В эти дни будет опасность серьезных ссор и разногласий с партнерами, потому ни в коем случае не назначайте на эти дни подписание важных соглашений или документов, заключение важных сделок. И, конечно, это не лучшее время для выяснения отношений.

Сильные венерианские дни, то есть любовные, когда больше всего шансов притянуть новые или усилить притяжение и страсть в уже сложившихся парах – 2, 7, 18 августа. Это лучшие дни для свиданий и романтических вечеров.

Поездки и путешествия

Юпитер в августе будет ретроградным, однако это не повод отказываться от дальних поездок. Для начала путешествия лучше выбирать более удачные периоды, не связанные с напряжением Меркурий и Марса, а также с периодами вблизи полнолуния и новолуния. Поэтому лучше отказаться от начала путешествий, если есть такая возможность, 2, 5-7, 12-13, 19-20, 26-27 августа. Это самые неблагоприятные дни для дороги. В эти даты могут быть неудачные путешествия: будут проблемы и накладки в пути, потеря багажа, срывы намеченных планов, самолет может не прилететь туда, куда вы хотите, сорвется поездка. Эти дни плохи для путешествий любыми видами транспорта – и самолетами, и поездами, и автомобилями.

Благоприятные даты для поездок:

к морю и водоему – 8, 14, 22-24 августа;

в санатории – 8, 14, 22-24 августа;

в горы – 9-11 августа;

в близкие поездки, командировки – 15-16, 21 августа;

с целью развлечения, посещения концертов – 3, 8, 17, 18, 24-26, 29-31 августа;

с целью обучения или участия в конференциях, тренингов, семинаров – 3-4, 8, 11, 29-31 августа.

Война и другие опасности месяца

Марс соединится с Ураном 2 августа, и Уран полностью развернет судьбу войны в Украине в противоположную сторону. Украина начнет побеждать, громить соперника. После этого можно будет ждать капитуляции Российской Федерации. Начало капитуляции РФ будет происходить при знаменательном событии – соединении Марса и Урана.

Это соединение случается один раз в два года. Обычно вблизи этого соединения бывают не самые приятные события неожиданного характера, природные катаклизмы, повышение агрессивных выступлений, протесты, отставки чиновников, землетрясения, эскалация на фронте, увеличение интенсивности ракетных ударов и свержение власти, в частности, может быть свергнут кремлевский царь.

Марс в жестком квадрате к Сатурну вблизи 7 августа, там же будет серединная точка между затмениями. 6-8 августа – самый худший момент в плане угрозы применения атомного оружия. Этот напряженный транзит лишает движения, обезвреживает, обездвиживает, не дает спокойно двигаться к целям, вызывает сложности. Возможны сложности в поездках, ДТП, несчастные случаи.

Читайте такжеЯдерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мираВ общем, первая половина августа-2022 будет уникальна какими-то важными необратимыми событиями, способными повлиять на судьбу всей планеты. Возможны сильные волны, цунами.

Марс будет в квадрате к Солнцу 27 августа. Огненная природа Солнца будет зажигать Марс, как спичку, создавая угрозу взрывоопасной обстановки – пожаров, различных резонансных аварийных событий. 26-28 августа – это еще одна опасная точка, когда может быть применено атомное оружие. Путин готовится к атомной войне, и остается лишь надеяться, что его свергнут раньше.

26-28 августа Венера будет довольно напряженной и создаст тяжелую конфигурацию с Ураном и Сатурном. Эти дни могут оказаться довольно сложными в эмоциональном плане. Возможны проверки отношений с близкими людьми, финансовыми партнерами, не исключены резкие неожиданные ситуации, неудачные финансовые сделки и потеря денег. Потому следует быть предельно осторожными в самом конце месяца.

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В августе 2022 года рекомендуется: заниматься своим здоровьем, делать тесты и сдать анализы – Меркурий будет способствовать этому; начать новые обучающие программы; провести ревизию и аудит; проверить бюджет и оптимизировать расходы; тренировать и развивать свои таланты, навыки, умения, показывать себя с лучшей стороны для привлечения популярности, особенно когда Венера войдет в знак Льва во второй половине месяца.

В августе-2022 не рекомендуется: открывать новые компании, начинать новые проекты, особенно в вблизи полнолуния 12 августа; вводить новшества, проводить эксперименты; пренебрегать техникой безопасности на производстве; выяснять отношения с партнерами.

Главное в этом месяце – молиться, чтобы не разразилась ядерная война.

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