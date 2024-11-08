Большинство водителей ошибается: может ли авто выполнить обгон - задача по ПДД

Запутанная задача по ПДД, которая под силу не всем.

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Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Запрещает ли что-то водителю желтого авто выполнить обгон

Что означает дорожный знак 3.27

Задачи по ПДД - это отличный способ с пользой провести время и улучшить свои знания.

Главред нашел одну из такой задач на YouTube канале "За!Правилами". Вам нужно рассмотреть изображенную дорожную ситуацию и ответить на вопрос: разрешается ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон на этом участке?

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается только, если грузовик движется менее 30 км/ч. Запрещается.

Задача по ПДД / фото: скриншот с видео

Решение задачи

На картинке изображен участок дороги и два автомобиля на ней. Грузовик едет прямо, а водитель желтого автомобиля намерен обогнать грузовик и уже включил соответствующий левый указатель поворота.

Что же может помешать водителю выполнить задуманный маневр? Возможно дорожный знак, установленный на изображенном участке?

Изображенный дорожный знак - это 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Он не запрещает водителю желтой машины выполнить обгон, поскольку этот знак запрещает обгон грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Знак 3.27 / фото: vodiy.ua

Еще одна деталь, которая также бросается в глаза - это выезд с территории магазина. Обгон проходит через него. Итак, запрещается ли обгон на таком участке?

Обгон - это маневр с повышенной опасностью, который логично, запрещается в некоторых местах.

Если посмотреть пункт 14.6 ПДД, то там указано, что обгон запрещается на перекрестке, но выезд с территории магазина, как и с любой другой прилегающей к дороге территории не считается перекрестком. Получается, что водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации ничто не запрещает выполнить обгон. Он может спокойно выполнять задуманный маневр, но с осторожностью.

Правильный вариант ответа - 1.

Задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилам"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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